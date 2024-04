"Incontro a Comeana: Socialab per ragazzi consapevoli sui social network"

"Socialab: sono social e consapevole", è il titolo dell’incontro che si terrà oggi pomeriggio nella frazione di Comeana (alle 17,30). L’appuntamento rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 anni in poi si terrà allo Spazio Giovani, in piazza Cesare Battisti 17.

Si tratta di un laboratorio informativo, promosso dal Comune di Carmignano, con giochi e attività per scoprire come vivere i social network con consapevolezza. Dato che i giovanissimi passano molto tempo al cellullare e sui social lo scopo è quello di fornire ai partecipanti, adolescenti, gli strumenti per navigare al meglio ma anche per difendersi da eventuali "pericoli" che possono spuntare in rete. Interverrà la psicologa Pamela Pelagalli alla quale i giovani potranno porre domande sul tema dell’incontro che è aperto a tutti. Ingresso libero ma è gradita la prenotazione per motivi organizzativi. Per informazioni contattare il numero: 055.8716213.