Incontri con gli autori. Giampaolo Simi racconta la sua spy story

Oggi pomeriggio la biblioteca Lazzerini si tingerà di giallo per un nuovo appuntamento all’interno del ciclo ‘Incontri con l’autore’, organizzato in collaborazione con la libreria Gori. A raccontarsi sarà lo scrittore Giampaolo Simi, autore del libro "Il cliente di riguardo" (Sellerio), in dialogo con Luca Martinelli alle 18 (ingresso libero). Ci accompagnerà nel mondo avventuroso di Dario Corbo, ex cronista di nera diventato addetto stampa di una ricchissima fondazione d’arte e braccio destro della sua proprietaria, trascinato suo malgrado dentro un brutto affare.

Sarà come vivere l’intreccio di una spy story in cui l’ex giornalista gioca su più tavoli e farà di tutto pur di proteggere i suoi affetti. Rimanendo sempre alla Lazzerini, prosegue anche l’omaggio alle donne nel mondo dell’arte, della letteratura, del mito e del cinema con il ciclo di incontri dal titolo "La ‘Grande Bellezza’ femminile. Excursus nell’universo dei miti di ieri e di oggi", a cura di Rossana Cavaliere. Domani alle 16.30, si viaggerà nel passato con "L’altra metà del cielo", ovvero una carrellata di figure femminili tratte dalle pagine della Bibbia e dalla storia. Anche questo appuntamento è a ingresso libero.