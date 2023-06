Incidente sulla Sr 325, anziano in ospedale, traffico in tilt Un'altra incidente sulla Sr 325 ha causato rallentamenti al traffico. Un uomo di 70 anni è stato portato in ospedale in codice rosso, ma non è in gravi condizioni. Un'ambulanza e una pattuglia della polizia municipale sono intervenute sul posto. E' il secondo incidente in pochi giorni sulla principale arteria valbisentina.