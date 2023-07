Incidente sulla 325 a Prato: Pegaso soccorre motociclista ferito

Ennesimo incidente sulla 325, stavolta poco dopo Mercatale di Vernio. Ieri c’è stato uno scontro fra una moto e un’auto all’altezza di una curva: inizialmente le condizioni del motociclista, 66 anni, erano apparse serie, invece, per fortuna, alla fine se l’è cavata con qualche costola rotta.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sembra che l’uomo, appena fuori dal paese di Mercatale di Vernio, abbia perso il controllo del suo mezzo affrontando una curva e finendo così addosso ad un’auto che viaggiava nella direzione opposta.

La macchina dei soccorsi, al centro di infinite polemiche e discussioni in vallata dopo i tagli al 118 che hanno penalizzato soprattutto Vaiano, si è messa subito in moto. Da Firenze si è alzato in volo l’elisoccorso che è arrivato a Vernio in pochi minuti e ha caricato il ferito per il trasporto al Cto. Una soluzione che ha garantito una presa in carico rapida del paziente e che ha limitato l’impatto dell’incidente sulla circolazione.

Il sessantenne vittima dello scontro è rimasto sempre cosciente e non risulta in pericolo di vita. Inizialmente, a causa della violenza dell’impatto, sembrava essersi procurato lesioni gravi, ma dopo i primi accertamenti è emerso un quadro senz’altro serio ma meno preoccupante. All’uomo è stata diagnosticata la frattura di diverse costole e quindi i tempi di recupero non saranno brevi.

re.po.