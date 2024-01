Doppio incidente nella notte a Prato: i conducenti erano ubriachi

Prato, 22 gennaio 2024 – Un week end all’insegna del divertimento si è concluso con uno spiacevole finale per due giovani di 26 e 28 anni. Il primo si trovava in viale Fratelli Cervi, quando intorno alle 23.30 è rimasto coinvolto in un incidente con un'altra auto il cui autista ha chiamato poi il centralino della Municipale. Il ragazzo è stato sottoposto dagli agenti intervenuti all’alcol test e ed è risultato positivo avendo superato il limite previsto dalla legge. È stato quindi sanzionato con una pesante multa, gli è stata ritirata la patente di guida e sospesa fino a due anni e privato dell’auto per il fermo amministrativo previsto. Il secondo incidente è accaduto alla rotatoria tra il viale Leonardo da Vinci e via dei Trebbi, intorno alle 3. In quest'ultimo fatto il conducente ha fatto tutto da solo e si è reso protagonista di una pericolosa uscita stradale causata dalla elevata velocità con la quale ha affrontato l'anello viario. Per fortuna il conducente è rimasto illeso, nonostante la fuoriuscita stradale con il cappottamento della vettura ed i gravi danni che questa ha riportato. Anche a lui gli agenti hanno ritirato la patente, eseguito il fermo dell’auto e disposta una pesante multa.