Scooter contro camion alla rotatoria: grave uomo di 48 anni

Incidente a Oste di Montemurlo

Montemurlo (Prato), 15 marzo 2023 – Impatto fortissimo tra un camion e una moto alla rotatoria tra via Terni e via Venezia a Oste di Montemurlo. E’ successo questa mattina, 15 marzo, poco dopo le 11.

Alla guida dell’autocarro un uomo di 35 anni, residente a Quarrata, che proveniva da via Terni e si doveva immettere sulla rotatoria in direzione di via Scarpettini, la moto invece era guidata da un 48enne residente a Prato.

Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter che nell'impatto col camion è stato sbalzato a terra. Sul posto il 118 ha fatto intervenire un'ambulanza infermieristica e l'elisoccorso Pegaso.

L'iniziale codice rosso del ferito è però rientrato e lo scooterista è stato trasportato in ospedale a Prato per accertamenti in codice giallo. Sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Montemurlo che ha effettuato tutti i rilievi e sta ora ricostruendo la dinamica dello scontro.

Una prima ipotesi come causa del sinistro potrebbe essere la mancata precedenza di uno dei due veicoli o la velocità non adeguata.