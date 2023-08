Incidente a Montemurlo, auto ribaltata: un ferito incastrato nell’abitacolo

Montemurlo (Prato), 26 agosto 2023 – Incidente nella mattina di sabato intorno alle 9 nel territorio comunale di Montemurlo, in via Berlinguer. Due macchine, entrambe alimentate a gas, si sono scontrate. Un uomo è rimasto incastrato nel mezzo con diverse ferite.

I vigili del fuoco di Prato hanno provveduto a liberarlo dalle lamiere. E’ stato quindi preso in carico dal personale del 118 che lo ha trasferito all’ospedale di Prato. Una delle auto si è ribaltata. I vigili del fuoco si sono occupati anche della messa in sicurezza dei veicoli. Per i rilievi è intervenuta la polizia municipale di Montemurlo.