Scontro fra bici e auto, ciclista portato a Firenze con l’elisoccorso

I soccorsi in via Montalese

Montemurlo (Prato), 3 marzo 2023 – Brutto incidente in via Montalese, all’angolo con via Lai all’altezza del Parugiano. Un ciclista sessantenne si è scontrato con un’auto riportando un trauma toracico. E’ intervenuta la Misericordia di Prato con un’ambulanza con infermiere a bordo, ma è stato necessario attivare anche l’elisoccorso per il trasporto a Careggi. L’uomo comunque era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi e gli accertamenti legati alla dinamica anche la polizia municipale di Montemurlo.