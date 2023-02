Incidente sul lavoro a Prato, due operai cadono da un ponteggio in centro

Un'ambulanza (foto di repertorio)

Prato, 20 febbraio 2023 – Un altro incidente sul lavoro. Siamo in pieno centro a Prato, dove oggi intorno alle 11 due operai sono caduti da un ponteggio mobile mentre stavano eseguendo lavori edili alla facciata di un palazzo in via Cairoli.

I due operai, di 21 e 44 anni, sono stati portati entrambi in codice rosso al Cto di Firenze. Fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita. Da quanto appreso sembra che il più giovane avrebbe riportato lesioni più lievi, mentre sono ancora in corso invece gli accertamenti per il 44enne.

L’incidente è avvenuto a fine mattinata. Immediato l’allarme dato al 118 e il relativo intervento. Sul posto è anche arrivato il personale della prevenzione sui luoghi di lavoro della Asl Toscana centro. Le indagini dovranno adesso chiarire cosa abbia causato la caduta e se siano state rispettate le regole di sicurezza.

Il personale della prevenzione sul lavoro della Asl centro ha effettuato il sequestro probatorio del ponteggio mobile, un trabattello, dal quale sono caduti i due operai edili.