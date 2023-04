Cade in dirupo in provincia di Prato, escursionista ferito, soccorso con Pegaso

Montemurlo (Prato), 26 aprile 2023 – Paura nel territorio comunale di Montemurlo per un escursionista caduto in un dirupo. E’ accaduto nel pomeriggio di mercoledì 26 aprile. L’incidente si è verificato in località Pian dei Massi, vicino al monte di Javello.

A intervenire dopo l’allarme sono stati i vigili del fuoco del comando di Prato, distaccamento di Montemurlo, col supporto di unità del nucleo Saf (speleo-alpino fluviale). I vigili del fuoco hanno supportato il personale sanitario per il trasporto dell’escursionista fino all’elicottero Pegaso, che ha trasportato il ferito in ospedale.