Incidente in declassata, due feriti e code

Prato, 15 ottobre 2023 – Incidente sulla declassata in serata, all’altezza del centro commerciale Parco Prato. Due auto si sono scontrate, per fortuna senza gravi conseguenze. Due i feriti nell’incidente, entrambi soccorsi in codice giallo.

Qualche rallentamento sulla strada, per consentire ai vigili del fuoco, le ambulanze ed i vigili urbani di intervenire. Per fortuna però i disagi non sono durati a lungo.