Prato, a causa di un cinghiale un mezzo di Alia finisce fuori strada

Prato, 3 agosto 2023 – Un incidente causato da un cinghiale.

Questa mattina intorno alle 7,45 un mini-compattatore di Alia, impiegato per la raccolta porta a porta, è finito fuori strada in via di Gavigno, nel comune di Cantagallo, terminando la propria corsa in una piccola scarpata. L’incidente è stato causato dall’improvviso attraversamento della strada da parte di un cinghiale: l’autista del mezzo, trovandosi l’animale di fronte a pochi metri, non ha potuto fare altro che sterzare in modo deciso per evitare l’impatto.

L’autista è stato portato all’ospedale di Prato per accertamenti, ma le sue condizioni di salute per fortuna sono buone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montemurlo e una ditta specializzata, incaricata da Alia del recupero del mezzo.