Auto precipita nella scarpata, muore una donna di Vaiano

Prato, 22 novembre 2023 – Una donna di 72 anni, residente a Vaiano, in provincia di Prato, è morta ieri sera nei pressi di Castiglione dei Pepoli, sull'Appennino bolognese, dopo essere precipitata con la sua auto per circa 60 metri in una scarpata al lato della strada.

Erano circa le 23 quando, per cause da chiarire, la donna avrebbe perso il controllo della vettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli uomini del soccorso alpino e speleologico dell'Emilia-Romagna e dei Vigili del Fuoco. Il corpo della donna, ormai senza vita, è stato recuperato usando un verricello.