Inchiesta sull’alluvione, super perizia affidata a quattro consulenti: acquisti 100.000 file

Prato, 23 gennaio 2024 – Una mole di documenti impressionante. Circa 100.000 file acquisiti in uffici pubblici ( Protezione civile dei Comuni di Prato e Montemurlo, i territori dove si sono registrati i due morti causati dall’alluvione, Consorzio di Bonifica, Genio civile e centro funzionale regionale di Pisa), privati, giornali ed emittenti tv, dagli investigatori per verificare che cosa sia successo la sera del 2 novembre scorso quando il Bisenzio e altri torrenti del reticolo minore sono tracimati portando con sé distruzione, fango e devastazione. Procede l’inchiesta della procura di Prato per accertare quanto accaduto quella maledetta notte e per capire se la devastazione dell’acqua poteva essere evitata o quantomeno contenuta. L’inchiesta è partita da tre fascicoli separati, due sulle morti di Alfio Ciolini, 85 anni, a Montemurlo, e Antonio Tumolo, 82 anni, a Prato, e uno sugli esposti presentati dai cittadini che hanno avuto danni a causa dell’alluvione, e ora è stata riunita in uno solo, coordinato dai pubblici ministeri Valentina Cosci e Alessia La Placa. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e disastro colposo. Il fascicolo resta, per ora, a carico di ignoti.

Dopo la fase relativa all’acquisizione dei documenti da parte della polizia giudiziaria, venerdì scorso la Procura ha affidato l’incarico della perizia a ben quattro consulenti, diversi a seconda dei propri settori di competenza: idrogeologico, ideografico e di protezione civile. Oltre alla nomina dei consulenti – che sono stati scelti in maniera molto capillare – i pubblici ministeri hanno formulato il quesito a cui la perizia degli esperti dovrà fornire risposte adeguate ed esaurienti basandosi anche sulla quindicina di esposti presentati dai cittadini. Fra questi alcuni offrono spunti sul cambiamento del territorio nel tempo (ad esempio, la costruzione di un muretto o la modifica di un argine), altri puntano il dito sulla mancata manutenzione (come, ad esempio, la pulizia dei tombini). Altri ancora sulle informazioni e le comunicazioni mancanti ricevute la sera del disastro.

E’ proprio su questi punti (manutenzione, cambiamento dello stato dei luoghi e comunicazioni dell’evento) che è stato formulato il quesito della procura per la stesura della perizia che si preannuncia complessa e molto tecnica. Un aspetto che sarà attenzionato è quello dell’allerta arancione diramata per quel giorno, se furono adottate precauzioni, attraverso i mezzi e i canali a disposizione, per informare i cittadini di quanto stava accadendo.

La procura di Prato è stata contattata da quella di Firenze per uno scambio di informazioni da collegare sull’alluvione a Campi Bisenzio la stessa sera.

“Si è trattato di un evento eccezionale - ha spiegato il procuratore facente funzione Laura Canovai – Bisogna capire quanto questo potesse essere previsto o prevenuto, se è stato fatto tutto il possibile per evitare il disastro. In questo senso, abbiamo ricevuto diversi esposti molto circostanziati di cittadini che sono la memoria storica dei luoghi e di come questi possano essere cambiati nel tempo. Verificheremo ogni segnalazione ma è un percorso lungo e complesso, molto tecnico per quale ci siamo avvalsi della collaborazione di esperti del settore. Quello che ci interessa è accertare se quello è accaduto è da attribuire a un fenomeno eccezionale o se esistano profili colposi e se ci possano essere concause che possono aver portato a quanto accaduto“. L’invito a tutti i cittadini è a segnalare anche in forma anonima.