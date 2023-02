Incertezza sui tempi della riparazione

1 Storia maledetta

Domenica sera, per la settima volta dal 2009 a oggi, il pallone è crollato sotto i colpi del forte vento che ha imperversato per tutta

la provincia durante il weekend, con punte anche di 65 chilometri orari.

2 Analisi

Secondo una prima ricostruzione dei tecnici del Comune il forte vento ha causato il cedimento di un gancio del pallone, che di conseguenza è caduto strappandosi

in alcuni punti.

3 Futuro

Il pallone potrebbe essere rimontato nell’autunno 2025. Con l’inaugurazione della piscina olimpionica di Iolo, la struttura di via Roma per quel che concerne il periodo invernale andrà in pensione.