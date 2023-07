Incentivare il dialogo, Carmignano pronta ad ascoltare i giovani

Ascoltare i giovani per capire quali sono i disagi, le esigenze e soprattutto incentivare il dialogo. La vicenda dei ragazzini di Comeana inseguiti e aggrediti da una coppia di pensionati esasperati dal loro continuo suonare il campanello la sera e la notte, ha generato un dibattito molto acceso e variegato nelle opinioni. E oggi agli episodi avvenuti a Comeana si aggiungono anche quelli ai danni del disabile di Seano, anch’egli vittima degli scherzi pesanti e delle offese da parte di giovanissimi, durante le ore notturne.

La prima a lanciare l’idea di una assemblea era stata Angela Castiello, capogruppo dell’opposizione: "Bisogna capire il disagio e se necessario intervenire rispettando tutte le parti. Sono disponibile all’ascolto di chiunque ma vorrei poter organizzare un’assemblea a Comeana, per confrontarsi con i giovani e i residenti".

Il sindaco di Carmignano, il comune a cui appartengono le frazioni di Comeana e di Seano, Edoardo Prestanti, attraverso la sua pagina social, ha lanciato una vera e propria campagna di ascolto che a settembre si concretizzerà: "Credo che per insegnare il rispetto, occorre per primi portare rispetto. Gli accordi non si fanno con la violenza e le regole andrebbero fatte rispettare con autorevole dialogo, non con cieca brutalità. I ragazzi vanno ascoltati, non picchiati; vanno guidati e non aggrediti. Vanno compresi quando sbagliano e quando dosano malamente la loro voglia di divertirsi e vitalità. La strada del dialogo è l’unica e va perseguita tutti assieme: istituzioni, scuola, famiglia. Come amministrazione abbiamo intenzione di avviare momenti di ascolto rivolti ai giovani per condividere con loro e con l’associazionismo idee e progetti, provando a incanalare tanta energia per far uscire il meglio che c’è".

M.S.Q.