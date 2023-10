Inceneritore di Montale. Chiusura addio? Spunta l’ipotesi di un rilancio. E Calamai insorge

La chiusura dell’inceneritore di Montale e la sua riconversione, che pochi mesi fa era data per sicura, ora invece è solo una delle ipotesi in campo e neanche la più probabile visto che due delle tre proposte che si sono fatte avanti sul futuro dell’impianto prevedono l’ammodernamento del termovalorizzatore. La terza proposta punta invece ad una riconversione in un impianto per il trattamento dei fanghi civili da depurazione, ma include anch’essa il processo di combustione dei fanghi disidratati o essiccati. Le tre proposte, avanzate da grosse società che gestiscono impianti a livello nazionale, rispondono a un avviso pubblico di manifestazione di interesse emesso dal Cis spa, la società proprietaria dell’impianto di cui sono soci i tre comuni di Montale, Agliana e Quarrata. Il sindaco di Montemurlo Simone Calamai (nella foto) è subito insorto contro l’ipotesi di ammodernamento ribadendo la richiesta della chiusura, dato che il territorio montemurlese è area di ricaduta delle emissioni. Lo stesso hanno fatto le forze di opposizione a Montale, Centrodestra e Insieme per Montale, ricordando le delibera unanimi del consiglio comunale per la chiusura e riconversione.

Ma il sindaco di Montale Ferdinando Betti ha già detto pubblicamente, in commissione ambiente, di essere disponibile a cambiare posizione rispetto alla chiusura "perché in dieci anni si sono evolute le tecnologie e solo gli ottusi non cambiano idea". Nulla è ancora formalmente deciso, intendiamoci. La decisione spetta all’assemblea dei soci del Cis, composta dai sindaci di Montale, Agliana e Quarrata e dovrà essere presa per statuto all’unanimità. Sulle tre proposte dovrà esserci un percorso partecipativo che coinvolgerà anche i cittadini. Intanto le tre proposte sono state esposte pubblicamente in una commissione consiliare a Montale.

Le due proposte di ammodernamento sono state avanzate da Ladurner, la società che gestisce l’attuale impianto, e da Alia associata a Hera Ambiente. In comune hanno la ristrutturazione delle due linee di combustione sia nei forni e nella caldaia sia soprattutto nel sistema di abbattimento dei fumi con un miglioramento delle emissioni, il dimezzamento di diossine e ossidi di azoto, e l’aumento della produzione di energia elettrica. Simili anche l’investimento (30 milioni per Ladurner, 27 per Alia-Hera), la durata della concessione (20 anni), i tempi di realizzazione piuttosto brevi (un anno o due) e il poco tempo di fermo impianto (un mese o due). Di diverso c’è che Ladurner propone anche una opzione alternativa consistente nel dedicare una linea alla termovalorizzazione e la seconda allo smaltimento dei fanghi civili, che comporterebbe una nuova autorizzazione e l’utilizzo anche dell’area occupata ora dalla piattaforma ecologica Maciste. L’unica proposta di riconversione è quella di Iren Ambiente, che mira ad un impianto per il trattamento dei fanghi civili con un investimento di 56 milioni, tempi di realizzazione più lunghi (5 anni circa di cui 3 di fermo impianto), emissioni ancora più basse (-75%) e una concessione di 25 anni. Tutte e tre le proposte garantiscono il mantenimento dei 35 posti di lavoro attuali.

Giacomo Bini