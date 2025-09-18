Inceneritore, chiusura o proroga?. Si (ri)apre il dibattito sull’impianto

Il tema dell’inceneritore di Montale torna al centro del dibattito. Un argomento molto caro a Montemurlo che sebbene non sia tra i Comuni proprietari, il suo territorio confina con Montale e da decenni subisce le ricadute dei fumi dell’impianto, come confermato in passato dagli studi di Arpat, che collocano alcune zone montemurlesi nella ’zona rossa’ delle emissioni. Le emissioni sono costantemente monitorate e tenute nei limiti di legge, ma è comunque un territorio che dato il proprio contribuito in termini ambientali.

Dopo mesi di silenzio alle due Pec inviate a maggio e luglio al presidente del Cis e ai sindaci revisori e comproprietari, Luca Benesperi, sindaco di Agliana, invita ora a un pubblico dibattito. "Ora che ci può essere la possibilità, anche economica, di pensare alla dismissione del termovalorizzatore – afferma – vogliamo iniziare a parlare di un futuro diverso, o restiamo qui a prenderci i rifiuti di tutta la Toscana?". Il tema dei rifiuti è indubbiamente di attualità: la Toscana è costretta ad esportare fuori regione per lo smaltimento. Un dibattito che interessa Montemurlo, visto che del resto - come più volte sottolineato dal sindaco Simone Calamai - paga da decenni un tributo ambientale altissimo senza ricadute positive, mentre altri territori non ospitano impianti ma gravano sugli altri. Le possibili soluzioni sono due: si parla di un revamping dell’impianto, con ristori adeguati per il disagio, oppure la chiusura al termine dell’ultima proroga concessa.

Il sindaco di Agliana ha chiesto ai vertici del Cis (la società proprietaria del termovalorizzatore) e ai sindaci di Montale e Quarrata un business plan sulla chiusura, i costi di dismissione e la ricollocazione degli addetti.

Intanto il dibattito torna sul piatto e la questione termovalorizzatore diventa centrale.

Silvia Bini