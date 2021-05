Vaiano (Prato), 25 maggio 2021 - Paura in un supermercato di Vaiano, in provincia di Prato. C'è stato un incendio, nella mattina di martedì 25 maggio, nel reparto macelleria. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza i locali. Non ci sono feriti, soltanto un dipendente, che ha respirato fumo, è stato portato per precauzione in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L'incendio potrebbe essere partito da una friggitrice, come riferiscono i vigili del fuoco di Prato che sono intervenuti. Con loro anche i carabinieri, che hanno evacuato il supemercato, nel quale a quell'ora c'erano diversi clienti. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale.

