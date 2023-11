Incendio nella taverna di un appartamento, dieci famiglie evacuate

Prato, 26 novembre 2023 – Incendio nel pomeriggio, intorno alle 16, in via Cava a San Giusto.

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato per cause accidentali nella taverna di un appartamento, in un condominio di via Cava.

Dieci famiglie sono state evacuate a causa del fumo che aveva invaso il vano scala. Sono sette le persone che sono state inviate in via precauzionale in ospedale per accertamenti. L’intervento si è concluso alle 21 dopo aver messo in sicurezza l'appartamento. Tutti sono rientrati nelle loro abitazioni ad eccezione delle persone occupanti l’appartamento coinvolto che è stato interdetto a causa dei danni da fumo.