Incendio a Prato, a fuoco baracche e annessi agricoli

Prato, 19 settembre 2023 – Un incendio di baracche e annessi agricoli ha richiesto l’intervento, questo pomeriggio, dei vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo. I pompieri sono intervenuti in via La Montagnola, a Prato.

In supporto anche una squadra e due autobotti dalla sede centrale. In corso le operazioni di bonifica, sul posto anche il personale di polizia per cercare di risalire alle cause dell'incendio.