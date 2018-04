Prato, incendio in un appartamento. Morta una donna

1 | 19 Prato, l'intervento dei vigili del fuoco in piazza Einstein per un incendio in un appartamento (Foto Attalmi)

6 | 19 Prato, l'intervento dei vigili del fuoco in piazza Einstein per un incendio in un appartamento. Ferito anche un vigile del fuoco (Foto Attalmi)

16 | 19 Prato, l'intervento dei vigili del fuoco e della Misericordia in piazza Einstein per un incendio in un appartamento (Foto Attalmi)

17 | 19 Prato, il sindaco Matteo Biffoni in piazza Einstein dove è anadato a fuoco un appartamento (Foto Attalmi)

