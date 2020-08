Prato, 21 agosto 2020 - L'incendio di un mezzo pesante poco dopo Prato Ovest (in direzione di Pistoia) ha causato la chiusura dell'A11 per permettere le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Non si segnalano persone o altri veicoli coinvolti nell'incendio. Sul posto anche la Polizia stradale.

Autostrade per l'Italia consiglia di entrare a Pistoia per chi è diretto verso Pisa e, invece, di utilizzare l'entrata Prato Ovest per chi viaggia verso Firenze.

Notizia in aggiornamento