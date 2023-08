Fuoco in una palazzina, donna intossicata

Prato, 8 agosto 2023 – Momenti di paura questa mattina per un incendio scoppiato al quinto piano di una palazzina situata in via Valdossola a Maliseti, che ha provocato l'evacuazione precauzionale di quattro famiglie ma nessuna conseguenza grave per i residenti. Le famiglie sono poi rientrate a fine mattinata.

L'unico ricovero è stato quello di una signora di 66 anni, allettata, che abitava proprio al quinto piano dell'edificio e che è stata portata in ospedale per accertamenti, avendo respirato il fumo causato dalle fiamme. La signora sembra comunque stare bene. Ancora ignoti i motivi che avrebbero scatenato l'incendio e in queste ore sono in corso le verifiche strutturale sulla palazzina, dal momento che il fuoco ha raggiunto il soffitto, attaccando l'intonaco. Al piano superiore c’è un tetto a terrazza, che potrebbe aver subito danni.