Incendio in una palazzina Donna rimane intossicata

Un grande spavento, ma niente di più, per fortuna, nella mattinata di ieri intorno alle 10 in via Val d’Ossola a Maliseti, per un incendio scoppiato al quinto piano di una palazzina, che ha provocato l’evacuazione precauzionale di due famiglie, una donna, più il proprietario e gli operai che stavano lavorando nell’appartamento in ristrutturazione al quarto piano. Appartamento che risulta anch’esso danneggiato oltre a quello dell’ultimo piano all’origine dell’evento.

Nessuna conseguenza grave ad ogni modo per i residenti e neppure per gli edifici limitrofi, merito anche del tempestivo intervento di due squadre dei vigili del fuoco (una di Montemurlo e l’altra della sede operativa centrale), raggiunti poi dai carabinieri, dalla Polizia Municipale e dagli operatori del 118.

Un ricovero infatti c’è stato ed è stato quello di una donna di 66 anni che abitava da sola proprio nell’appartamento, dove sarebbero divampate le fiamme, e che è stata quindi portata in ospedale per accertamenti, avendo respirato il fumo causato dal fuoco. La signora, che era riuscita comunque a uscire autonomamente dalla sua abitazione, sta bene e non sembra aver riportato ulteriori ripercussioni fisiche.

Ancora ignoti, allo stato attuale, i motivi che avrebbero scatenato l’incendio nell’appartamento, il quale risulta essere pesantemente danneggiato. Nel corso della giornata di ieri si sono intanto svolte le verifiche strutturali sull’edificio, dal momento che il fuoco ha raggiunto il soffitto, attaccandone l’intonaco e destando la preoccupazione dei vigili del fuoco, dal momento che all’ultimo piano è presente un tetto a terrazza.

Da qui, la decisione di svolgere le verifiche strutturali per appurare lo stato e la stabilità sia del tetto che della parte dell’edifico interessata invasa dal fuoco.

Allarme poi rientrato, a seguito dei controlli effettuati, così come le famiglie che hanno potuto prendere nuovamente possesso delle loro case già nel pomeriggio di ieri, a esclusione ovviamente della signora ricoverata in ospedale, viste le gravi condizioni in cui versa il suo appartamento. Considerando però le dimensioni tutt’altro che modeste dell’incendio, non si può certo che pensare come in fondo le conseguenze potessero essere ben più gravi, non solo per gli abitanti, ma per tutto il quartiere.

