Incendio in un garage a Prato: il fumo spaventa i residenti

Momenti di paura e un’alta colonna di fumo nero nel quartiere della Pietà ieri pomeriggio. In via Salvemini, nel garage di una casa che confina con il giardino pubblico, si sono sprigionate le fiamme per motivi ancora da accertare. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni il fumo è arrivato fino al tetto, ben visibile anche da lontano, facendo pensare a qualcosa di molto serio. Invece col passare dei minuti, e grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco (sul posto anche l’ambulanza), l’allarme è rientrato piuttosto rapidamente. Nella casa vive una famiglia che per fortuna non si trovava all’interno al momento dell’incendio. I vigili del fuoco hanno sfruttato anche la presenza del parco pubblico per raggiungere l’esterno della casa con una scala. In strada si sono radunati diversi residenti, preoccupati per il fumo, e via Salvemini è stata anche chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione.