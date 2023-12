Auto prende fuoco e la casa viene invasa dal fumo: quattro bambini salvati, neonato calato dalla finestra in uno zaino

Prato, 22 dicembre 2023 – Paura per una famiglia nel comune di Cantagallo (Prato). Nella tarda mattinata di mercoledì 20 dicembre un’auto parcheggiata vicino al portone di ingresso di una casa, località Casale, ha preso fuoco. L’incendio si è espanso rapidamente alla porta dello stabile e le fiamme hanno divorato alcuni mobili del pian terreno della casa. Il fumo ha completamente invaso l’intera abitazione, all’interno della quale si trovava una donna di 33 anni con i suoi quattro figli piccoli, di età compresa tra un mese e i 6 anni.

Per sfuggire alle fiamme e al fumo la mamma ha portato i suoi bambini nell’unica camera da letto al piano superiore dell’edificio. Purtroppo però il fumo ha raggiunto anche quella stanza costringendo la donna e i bambini a esporsi per poter respirare sul davanzale della finestra a una altezza di alcuni metri. Il piccolo di un mese in quei momenti veniva tenuto in braccio dalla sorellina di appena 3 anni.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Vernio e i vigili del fuoco. I militari hanno cercato invano di raggiungere la donna e i suoi bambini attraverso le scale, ma a causa del fumo non sono riusciti ad arrivare al piano superiore. I carabinieri hanno quindi trovato una scala per arrivare al davanzale del piano superiore.

I militari hanno imbracato prima di tutto il neonato che presentava segni di intossicazione e in stato di semicoscienza. Messo in uno zaino di fortuna i carabinieri hanno portato il piccolo a terra dove i sanitari del 118 lo hanno preso in cura. La madre e gli altri bambini sono stati poi salvati attraverso la scala e l’intera famiglia è stata quindi trasportata all’ospedale di Prato.

A causa della inagibilità dell’immobile, la donna e i suoi quattro figli sono stati ospitati in una struttura ricettiva messa a disposizione dal Seus di Prato. Indagini in corso per capire le origini dell’incendio dell’automobile.