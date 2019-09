Prato, 10 settembre 2019 - Incendio nella notte in via Boni, a Prato, in una carrozzeria.

L'allarme è partito intorno all'una del mattino. Nell'officina al civico 29 si sono sprigionate le fiamme e un denso fumo nero si è alzato dai locali; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Prato e del distaccamento di Montemurlo.

Il vicino condominio è stato fatto evacuare. L’incendio è stato domato in breve tempo ed è stata effettuata la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata. All’interno sono rimaste danneggiate anche delle auto in riparazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio.