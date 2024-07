Carmignano (Prato), 9 luglio 2024 – Incendio nel piazzale di una ditta in via Sironi a Carmignano. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 23 di ieri sera per domare un rogo che stava coinvolgendo materiale tessile depositato all'esterno.

Sul posto, oltre a 2 squadre e 3 autobotti del comando pratese, 2 ulteriori autobotti provenienti da Pistoia e Firenze. Le operazioni di smassamento e minuto spegnimento sono andate avanti per diverse ore. Le cause sono in corso di accertamento.