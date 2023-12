Incendio in casa: così i quattro fratellini sono stati salvati

Prato, 23 dicembre 2023 – Quando i carabinieri sono arrivati per salvarli, i quattro fratellini, tra i 6 anni e un mese di vita, con la loro mamma si stavano sporgendo dal davanzale di una finestra della loro casa a Cantagallo in Valbisenzio.

Erano in trappola: cercavano di prendere aria perché l’abitazione era piena del fumo grigio e acre di un incendio che in pochi minuti si era propagato da un’auto parcheggiata sotto l’edificio, fino a invadere tutto lo stabile. Le cause sono in via di accertamento.

L’allarme dato dalla donna e dai vicini al 118, mercoledì mattina, ha fatto partire l’intervento di soccorso. I primi ad arrivare sono stati i militari della stazione di Vernio seguiti dai vigili del fuoco di Prato. Le fiamme hanno attaccato l’abitazione dove la 33enne vive con i quattro figli, tutti piccoli. Per sfuggire al rogo che nel frattempo avevano avvolto gli arredi, la famiglia è salita al piano superiore.

Il fumo però è arrivato ovunque e la donna si è dunque messa sul davanzale della finestra con la bambina di tre anni che teneva in braccio il neonato.

Giunti sul posto, vista l’impraticabilità delle scale, i carabinieri hanno trovato una scala per farli scendere dalla facciata esterna. A destare preoccupazione era lo stato di salute del neonato di un mese che era in stato di semicoscienza per aver inalato i fumi.

Il piccolo è stato portato giù in sicurezza grazie a uno zaino di fortuna dai militari che lo hanno poi affidato ai sanitari del 118.

Riuscito anche il salvataggio del resto della famiglia. La mamma e i tre fratellini del neonato sono stati portati all’ospedale Santo Stefano, da cui sono stati dimessi ieri sera e sistemati in un albergo dai servizi sociali, dato che la loro abitazione è inagibile. Passeranno il Natale fuori casa e a Prato è partita la gara di solidarietà per non lasciarli soli.