Prato, auto in fiamme sul viale Da Vinci. Traffico in tilt

Prato, 6 dicembre 2023 - Oggi 6 dicembre, nel primo pomeriggio, una vettura che transitava sul viale Leonardo Da Vinci ha preso fuoco. La macchina era alimentata a GPL e il forte calore ha causato la fuoriuscita del gas che ha innescato un potente dardo di fuoco. Fortunatamente, la conducente risulta illesa, solo molto spaventata per l'accaduto. Sul posto sono occorsi immediatamente vigili del fuoco del Comando di Prato, polizia di stato e vigili urbani.

Per consentire l'intervento dei soccorritori, la circolazione in tutti i sensi di marcia è stata interrotta. Il che ha causato traffico intenso, code e criticità relative anche per quanto concerne la viabilità circostante. Solo dopo aver estinto le fiamme e messo in sicurezza la vettura, i vigili del fuoco hanno riaperto la circolazione.