Incendio in un appartamento a Prato, nessun ferito

Prato, 8 agosto 2023 – Nella mattina di oggi, intorno alle ore 10, un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento in una palazzina in via Val d’Ossola, a Prato.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La residente è riuscita ad uscire autonomamente dall’appartamento ed è stata portata in ospedale per accertamenti dal personale del 118. Non risultano coinvolte altre persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato con due squadre, una dal distaccamento di Montemurlo e una dalla sede centrale. Presenti anche i carabinieri e la polizia municipale.