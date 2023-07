Inaugurata mostra sull'architettura di Prato, recital di Massimo Bonechi e interventi di Biffoni, Orlandi e Teklè

In occasione del taglio del nastro della mostra è previsto un recital dell’attore Massimo Bonechi che presenterà alcune letture tratte da testi di Italo Calvino, di cui ricorre il centenario, e di Sandro Veronesi, scrittore due volte premio Strega con laurea in architettura. A spiegare i contenuti della mostra saranno le consigliere dell’ordine Eliseba Guarducci che l’ha ideata e coordinata, Irene Battiston e Paola Tiradritti che l’anno curata. L’inaugurazione prevede gli interventi del sindaco Matteo Biffoni, della presidente di Ance toscana Daria Orlandi e della presidente dell’ordine Lulghennet Teklè. "Abbiamo scelto gli edifici e gli spazi che più hanno caratterizzato l’evoluzione della città e che ne rappresentano la trasformazione e il mutamento, non necessariamente i più belli", spiega Teklè. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune e il sostegno di Ance Toscana Nord e di Cardato Riciclato Pratese.