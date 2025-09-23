Inaugurata la nuova scuola: "Grande festa di tutta la comunità"

Una nuova scuola per i bambini. È stata inaugurata ufficialmente domenica la rinnovata scuola dell’infanzia di Schignano, al termine dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico che hanno interessato l’edificio. L’intervento, del valore complessivo di circa 980mila euro – di cui 420mila sostenuti direttamente dal Comune di Vaiano – ha restituito alla comunità scolastica spazi più sicuri, moderni e sostenibili.

Particolare attenzione è stata riservata alla qualità degli ambienti, affinché le bambine e i bambini possano crescere e imparare in un luogo bello, accogliente e funzionale alla didattica di qualità che l’Istituto comprensivo continua a garantire. L’inaugurazione è stata anche un momento di festa per tutto il paese. Grazie alla collaborazione delle associazioni locali – circolo Arci Schignano, Pro Loco, Misericordia e Parrocchia – è stata offerta la colazione ai presenti.

Per l’occasione, nei locali della scuola è stata allestita per un giorno la mostra ’Schignano e la sua scuola’, curata dalla Fondazione Cdse, con fotografie, quaderni, libri e ricordi messi a disposizione dai cittadini. Il percorso espositivo, frutto di una ricerca d’archivio e di una raccolta di memorie condivise nelle scorse settimane, ha ripercorso la storia della scuola del borgo: dalla prima sede ospitata nei locali della Fattoria di Schignano, di proprietà del Mulinaccio, fino all’edificio attuale, costruito a metà degli anni Trenta e utilizzato come scuola elementare pluriclasse fino agli anni Settanta.

Tra i materiali più preziosi esposti, anche un quaderno del 1956 con le ricerche degli alunni guidati dalla maestra Marilena Arrighini, che intervistarono gli anziani del paese per descrivere case, strade e tradizioni di Schignano.