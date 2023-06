Inaugurata la nuova piazza pedonale

Da ieri la nuova piazza pedonale di fronte al municipio si chiama "piazza della Repubblica". La cerimonia di intitolazione si è svolta nel giorno del 77° compleanno della Repubblica, una data simbolica, scelta dal sindaco Simone Calamai per ribadire "il legame della comunità montemurlese con la Repubblica, nata dalla lotta di Liberazione, e con i valori costituzionali". Un momento solenne, al quale hanno preso parte il prefetto di Prato, Adriana Cogode, il questore Giuseppe Cannizzaro, il comandante provinciale dei Carabinieri, Francesco Zamponi e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Enrico Blandini, la vice presidente della Provincia di Prato, Federica Palanghi. Purtroppo la pioggia battente ha rovinato la cerimonia in piazza e quindi, frettolosamente, le autorità e i cittadini si sono spostati nel vicino teatro della Sala Banti. Protagonisti della giornata sono stati i ragazzi della scuola media "Salvemini-La Pira" che hanno letto alcune filastrocche dedicate ai principali articoli e diritti contenuti nella Carta costituzionale, e i diciottenni ai quali il sindaco Calamai e la prefetto Cogode hanno regalato una copia della Costituzione: "La consegna della Costituzione a voi ragazzi - ha detto Calamai - rappresenta un gesto simbolico e insieme concreto, attraverso il quale, tutti noi, vi chiediamo di continuare a far vivere, con il vostro impegno, i valori contenuti nella nostra Carta costituzionale". Il sindaco, rivolgendosi ai ragazzi, ha sottolineato che stiamo vivendo un tempo difficile: "Un tempo che non richiede eroi, ma donne e uomini giusti, solidali, capaci di lavorare per la pace". La festa si è chiusa con il concerto della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Montemurlo, diretta dalla maestra Liana Lascialfari.