In un giorno 502 positivi La nuova Omicron dilaga

La variante Omicron 5 del covid 19 galoppa a suon di centinaia di pratesi infettati. Anche ieri il report regionale e dell’Asl Toscana centro registra ben 502 nuovi contagi, emersi nelle ultime 24 ore. I casi risultano così distribuiti sul territorio provinciale: 396 a Prato, 2 a Cantagallo, 31 a Carmignano, 30 a Montemurlo, 19 a Poggio a Caiano, 15 a Vaiano e 9 a Vernio. Il totale dei casi positivi alla nuova variante di coronavirus si assesta a quota 83.767 dall’inizio della pandemia. Nella vicina provincia di Pistoia si contano 581 nuovi casi positivi con un totale pari a 98.064. Secondo il Lab24 de Il Sole 24 ore, in provincia di Prato l’incidenza dei nuovi casi ogni 100.000 abitanti in una settimana è pari a un valore di 752.

I 502 contagi rientrano fra i 3.361 segnalati nei territori della Asl Toscana Centro: un dato a quattro cifre che fornisce l’idea di quanto la contagiosa variante Omicron 5 stia dilagando con rapidità verso il picco previsto dagli esperti per metà di luglio.

Secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di Omnibus su La7, la discesa della curva di questa ondata pandemica "comincerà tra un paio di settimane. Il famoso plateau ci sarà a metà luglio, poi cominceranno a calare i casi". Sono state queste le parole del sottosegretario, secondo il quale, "al momento non ci sono in previsione nuove strette" per il contenimento dei contagi. Sempre secondo Sileri bisogna "guardare con ottimismo alla possibilità di un vaccino aggiornato in autunno, aspettiamo la fine di questa ondata. Vedremo il picco in due settimane e poi una discesa, come è avvenuto altri Paesi europei".

In Toscana ieri si sono registrati 7.930 nuovi casi positivi. Sono stati eseguiti 2.347 tamponi molecolari e 26.473 tamponi antigenici rapidi, di questi il 27,5% è risultato positivo. Sono invece 9.632 i soggetti testati (con tampone antigenico o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’82,3% è risultato positivo. L’età media dei 7.930 nuovi positivi è di 47 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 27% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più). La maggiore diffusività del virus nella variante attuale si riscontra fra i cittadini di età tra i 40 e i 59 anni.

Crescono anche i ricoverati nei posti letto Covid negli ospedali toscani: ieri ne risultano 611 (37 in più rispetto a lunedì), di cui 23 in terapia intensiva (3 in più). In Toscana ci sono stati anche 11 decessi: 6 uomini e 5 donne con un’età media di 85,2 anni.

Sa.Be.