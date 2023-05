"In un anno curati 500 animali"

"Il Centro di Scienze Naturali è chiuso al pubblico, ma è in piena attività". Parola della Fondazione Parsec guidata dal presidente Marco Morelli che dal 2015 ha in gestione il Csn. A parlare sono i numeri: "Lo dimostrano i risultati naturalisti e scientifici eccellenti del servizio di recupero e cura della fauna selvatica e anche di animali sottoposti a sequestro o protetti", spiega Morelli. Dai circa 300 animali gestiti nel 2018 e 2019 nel 2022 il Centro di Scienze Naturali ha preso in carico oltre 500 animali. Allodole, merli, rondini e cardellini, ghiri, lepri, ricci ma anche aironi e pipistrelli, un lavoro quotidiano di soccorso e cura con l’obiettivo della reintroduzione nell’ambiente naturale e un servizio indispensabile alla comunità locale. "Un servizio che funziona e che oggi finalmente viene svolto secondo la normativa vigente e che è ripreso solo nel 2018 - aggiunge Morelli -. Dopo i sequestri del 2010 e le indagini della magistratura, infatti, il servizio non era mai stato ripreso. In 4 anni sono oltre mille gli animali accolti, di questi 150 sono rimasti in carico al parco perché impossibilitati a tornare in natura. Al primo posto c’è infatti la salvaguardia della fauna destinata ad essere reintrodotta in natura, che non può venire in contatto con i visitatori del centro".