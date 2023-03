In tanti alla messa di saluto delle suore

Una messa partecipata quella di ieri mattina a Vaiano per salutare suor Antonietta, suor Vincenza e suor Rosa. Le suore fanno parte delle Figlie della Carità e dopo 100 anni di permanenza in Vallata, la congregazione ha chiuso la comunità per l’assenza di un ricambio. E commovente e piena di fedeli era stata la messa di domenica scorsa, in Badia, celebrata dal vescovo Giovanni Nerbini. "E’ stata una settimana intensa – racconta suor Antonietta – in tanti sono venuti a salutarci e siamo commosse dalle parole dette per noi dal parroco, don Marco Locati. In questi anni abbiamo dato il più possibile e ci siamo preparate a questo distacco. Ringraziamo tutti col cuore". Anche il sindaco Bosi ha salutato le suore. Suor Antonietta e suor Vincenza da ieri erano già a Pontassieve nella parrocchia di San Giovanni Gualberto mentre suor Rosa è partita per Como.