In Senato minuto di silenzio per Nuti "Grande artista, è nei nostri cuori"

Palazzo Madama ha ricordato Francesco Nuti, l’attore pratese scomparso il 12 giugno, con un minuto di silenzio in aula. A proporlo è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Alla cerimonia erano presenti anche l’ex compagna, Annamaria Malipiero, e sua figlia Ginevra. "È stato un grande protagonista e autore di grandi pellicole di successo specie per la sua intelligente ironia che, personalmente, mi piaceva", ha detto La Russa, aggiungendo: "Ha regalato interpretazioni indimenticabili. I suoi film avevano, anzi ‘hanno’, un tono agrodolce ma sono ricchi di sentimento. Ci hanno fatto divertire, emozionare e spesso commuovere".

Tanti gli interventi in Senato per ricordare Nuti e i suoi film.

"Nuti è un pezzo di storia del nostro paese, ha continuato ad essere amato da un pubblico vastissimo. Fu un poeta visionario e fragile, uno dei volti che seppe dare nuova vita alla commedia e al cinema italiani. I suoi film a rivederli oggi sono bellissimi". Ha detto il senatore del Pd Francesco Verducci intervenendo in aula. "Spero che il Senato si faccia promotore di una iniziativa per chiedere alla Rai di trasmettere finalmente in prima serata i suoi film", ha aggiunto. Proposta raccolta subito da La Russa. "Mi unisco alla richiesta del senatore Verducci di segnalare alla Rai che saremmo contenti di una serata dedicata ai suoi film e sono sicuro che anche Nuti non si stupirebbe che pure a me piace la mortadella", ha scherzato il presidente del Senato riferendosi a una citazione tratta da "Caruso Pascoski" in cui l’attore disse: "La mortadella è comunista".

"E’ stato uno straordinario talento – è intervenuto il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto –, un compositore, un regista, un attore. Elargitore di arte, è stato un grande interprete della generazione degli anni ‘80. La comunità gli è debitrice, rimarrà nei nostri cuori".

"Ringrazio il presidente del Senato per aver dato l’opportunità di onorare il ricordo di Nuti, splendida persona e grande artista. Ha apportato un grande contribuito al cinema italiano pur essendo venuto a mancare troppo presto", ha detto il senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi. "Disincantato, innocente, caparbio, altruista, irrituale, sferzante, tra battute ritardate ed effetti spaesanti: un interprete unico. Non dimenticheremo mai i suoi film e i suoi occhi brillanti e malinconici", ha detto il senatore della Lega, Andrea Paganella. "Un genio toscano che faceva della toscanità la sua cifre stilistica, raccontava la realtà con sarcasmo, ironia, mai banale, riuscendo attraverso la risata a toccare le nostre corde più intime", è stato il ricordo della senatrice del Gruppo Azione-Italia Viva Daniela Sbrollini.