In ricordo di Luana Solidarietà record Donazioni da tutta Italia al figlio dell’operaia

Una lunga catena di solidarietà che conta 1200 pagine fitte di nomi e cognomi. Sono le persone che da tutta Italia si sono strette alla tragedia di Luana d’Orazio, l’operaia di 22 anni, morta stritolata mentre lavorava ad un orditoio il 3 maggio del 2021 in un’azienda tessile di Montemurlo. Una tragedia che è diventata simbolo delle morti sul lavoro. Oggi, a due anni e mezzo di distanza, è arrivata a termine la straordinaria raccolta di fondi indetta dall’amministrazione comunale di Montemurlo da destinare alle necessità del bambino di Luana, rimasto orfano a soli 5 anni: la morte della giovane madre aveva creato grande commozione in tutta la comunità montemurlese tanto che il sindaco Simone Calamai, tramite il Comitato Montemurlo solidale, subito dopo il tragico incidente, aveva promosso l’iniziativa di solidarietà. Uomini, donne, associazioni, enti, singoli cittadini hanno così aderito spontaneamente alla campagna di raccolti fondi indetta dal Comitato ‘Montemurlo solidale’ in favore del figlio di Luana, adesso affidato dal Tribunale alla nonna Emma Marrazzo.

La cifra raccolta è importante e servirà a garantire un futuro economico più tranquillo al piccolo rimasto senza mamma: le donazioni sono state un fiume, oltre 1200 le pagine riempite con i nomi dei donatori. Le cifre variano da 10 a diverse migliaia di euro: ora la somma raccolta è stata consegnata alla famiglia D’Orazio tramite bonifico bancario. Il sindaco Calamai e il Comitato Montemurlo solidale hanno sempre manifestato il massimo impegno, affinché le donazioni giunte arrivassero al legittimo destinatario nell’assoluto interesse e nella tutela del minore. Al momento dell’ufficializzazione della donazione erano presenti, ieri mattina nel salone del Comune di Montemurlo, oltre ad Emma Marrazzo, il sindaco Simone Calamai, l’assessore alla protezione civile, Valentina Vespi, l’attuale presidente del Comitato Montemurlo Solidale, Francesco Messineo, il suo predecessore Antonio Schillaci e i rappresentanti della associazioni che fanno parte del Comitato. Le donazioni sono arrivate da Nord a Sud: una vera gara di solidarietà che ha mosso le coscienze di tantissime persone che hanno voluto far sentire concretamente la propria vicinanza alla famiglia D’Orazio e al piccolo. "La raccolta fondi a favore del figlio di Luana rappresenta uno straordinario esempio di solidarietà, un concreto gesto di vicinanza alla famiglia in un momento di grande dolore - spiega il sindaco Simone Calamai -. Ci tenevamo a fare questa consegna ufficiale per tornare a parlare di sicurezza sul lavoro, per esprimere vicinanza a tutte le famiglie dei morti sul lavoro e per dare piena trasparenza a quanti hanno donato". Commosso anche l’ex presidente del Comitato Montemurlo solidale, Antonio Schillaci: "Da questo tragico evento la testimonianza di Emma ci alimenta un pensiero di speranza che, a fronte di una vita perduta, possa crescere una cultura della sicurezza".