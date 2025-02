In ricordo di Davide Lufrano Chaves

Nuova edizione del concorso chitarristico nazionale dedicato alla memoria di Davide Lufrano Chaves (nella foto), allievo speciale della scuola di musica Verdi, chitarrista talentuoso e poliedrico, scomparso per un male incurabile dodici anni fa. Anche quest’anno la Verdi, in collaborazione con la Camerata, con questo bando vuole ricordare l’artista e promuovere i nuovi talenti del panorama chitarristico, che saranno premiati con una borsa di studio.

Le iscrizioni vanno inviate via mail entro martedì 25 febbraio (data prorogata) all’indirizzo [email protected], secondo le modalità descritte sul sito della scuola. Sono previste varie categorie: per il repertorio classico solisti fino a 19 anni, solisti senza limiti d’età e complessi cameristici; per tutti i repertori solisti di chitarra jazz, pop, folk e pop senza limiti di età. Il concorso si svolgerà alla Verdi sabato 1 e domenica 2 marzo.

Il premio si alimenta grazie al contributo della famiglia Lufrano e all’energia condivisa dalla scuola, i docenti, gli allievi e le loro famiglie. Davide Lufrano Chaves, pratese di origini costaricane, ha studiato alla Verdi per quasi quindici anni, frequentando le classi di pianoforte classico, coro e chitarra. Dopo il diploma in chitarra classica al Conservatorio Puccini di La Spezia, si è trasferito a Londra per vivere di musica, sia come interprete, che come insegnante. È morto a soli 30 anni.