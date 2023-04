In pressing per riaprire l’oasi verde

Leonardo Biagiotti

Aaa cercasi futuro per il Centro di scienze naturali. Intanto va riaperto, facendo pressing sulla Regione perché conceda il riconoscimento formale di santuario faunistico, poi bisogna mettere sul tavolo un progetto credibile che lo riporti ad essere quell’oasi un po’ fuori dal tempo in cui la città di riversava proprio in questi giorni. Non bisogna accettare che il parco come l’abbiamo conosciuto non ci sia più. Se è vero che la delibera della Regione che serve per la riapertura al pubblico è già pronta, allora che venga approvata rapidamente per mettere il primo tassello. Farsi sentire a Firenze non dovrebbe essere difficile (o no?). Da lì si può ripartire e ricostruire.