In paese ci sono i cartelli di Palandri Il Comune: "Lo stop? Ecco perché"

I manifesti di Palandri "bocciati" fino a mercoledì mattina, sono da ieri regolarmente affissi in quindici diversi punti del territorio comunale di Poggio a Caiano. Il travagliato iter procedurale scandito dallo stop alla prima stesura e da verifiche sulla conformità della seconda versione è stato risolto dall’avvallo arrivato dalla Prefettura di Prato.

Mercoledì mattina, lo ricordiamo, ci sono stati momenti di tensione in Comune culminati con la richiesta da parte dello staff di Riccardo Palandri, candidato sindaco del centrodestra, di far intervenire la Digos perché l’ufficio non rilasciava l’autorizzazione alle affissioni a pagamento.

Il manifesto, rispetto a quello presentato il giorno prima e rifiutato, era stato modificato. "L’istanza per l’affissione – spiega il Comune in una nota – è stata gestita portando il caso all’attenzione della Prefettura già martedì mattina per un consulto. Il segretario generale, Andrea Meo, si è recato personalmente a Prato per ottenere un parere in merito a manifesti che non apparivano conformi. La Prefettura ha accertato la non conformità della prima versione e fornito le indicazioni necessarie per la corretta nuova stesura dei manifesti". Mercoledì ne era stata quindi presentata una nuova versione, che necessitava di ulteriori verifiche sul contenuto scaricabile dal "Qr Code" presente sugli stessi manifesti. Così è stato richiesto un nuovo interessamento della Prefettura e del Ministero dell’Interno e solo nella tarda mattinata ne è stata avallata l’idoneità e disposta l’affissione.

I manifesti stampati erano 15 e l’affissione dura 20 giorni: "E’ doveroso precisare – aggiunge il Comune nella nota diffusa – che l’affissione sarebbe potuta avvenire solo a partire da oggi (ieri, ndr) in quanto la ditta incaricata esegue questa attività una volta alla settimana, il giovedì o venerdì". Il Comune ricorda poi che non essendo iniziato il periodo dei Comizi elettorali non sono stati ancora predisposti gli spazi per le affissioni.

"Infine – si legge ancora nella nota – una precisazione sull’intervento della Questura: è avvenuto solo per chiedere chiarimenti. L’amministrazione conferma la propria fiducia per la competenza e la cautela utilizzata dalla segreteria generale e ribadisce che gli uffici non hanno negato alcun diritto amministrativo che possa incrinare – come dichiarato nella nota dei partiti di centrodestra e del comitato civico di Palandri – l’immagine di questa amministrazione quale ‘terzo garante’ nella campagna elettorale".

Campagna elettorale che comincerà, secondo la legge, solo a metà aprile ma si può già dire che i motori dei due schieramenti si stanno scaldando.

M.S.Q.