In mostra c’è la forza del distretto

Nelle prime pagine vi raccontiamo che in una fetta di città il tempo si è fermato a novembre. Le cicatrici dell’alluvione sono ancora tutte lì. Qualche pagina più avanti vi ricordiamo che oggi inaugura Pitti Filati: le aziende pratesi ci sono, tenaci e ostinate più dell’alluvione. Nel distretto il tempo non si è mai fermato. Il giorno stesso del nubifragio imprenditori e operai hanno infilato gli stivali e hanno iniziato a lavorare per spingere le lancette il più fretta possibile verso una nuova normalitià. L’alluvione alle spalle? Magari. Ma Prato torna a Pitti Filati con ottimismo. Aspettando i ristori. Con la speranza che i tempi non siano, quelli letargici, toccati alle imprese emiliano romagnole dopo il disastro gemello.