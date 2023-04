In mostra Antigone, una storia africana

In San Domenico il 15 aprile alle 17 sarà inaugurata "Antigone, una storia africana. Uno spettacolo di Massimo Luconi", la mostra a cura di Carlo Palli che attraverso le fotografie di Carlo Cantini racconta un progetto che vale la pena conoscere. E’ la conclusione di un percorso di formazione durato circa tre anni a St. Louis, nel nord del Senegal, durante i quali Luconi – regista ed ex direttore del Metastasio – ha cercato di sviluppare le capacità progettuali e artistiche dei giovani senegalesi in campo teatrale. Lo spettacolo ha debuttato al Fabbricone nel 2013 ed è stato negli anni più volte replicato non solo in Italia, con successo di pubblico e critica (è stato allestito anche a Dakar e in alcune città lungo il fiume Senegal). "Attraverso la storia di Antigone – dice Luconi – rivive uno dei miti che da più di due millenni attraversa la nostra civiltà e che è di tragica attualità nella storia dell’Africa contemporanea, dove è forte la dicotomia fra cultura tradizionale del villaggio e emarginazione delle immense bidonvilles, fra individuo e collettività, fra leggi dello stato, spesso dei regimi dittatoriali, e leggi non scritte della grande famiglia africana solidaristica e protettiva". La mostra sarà aperta fino al 20 maggio, dal giovedì al sabato, dalle 15 alle 19.