In memoria di Laura Porta. Aiuti alla Misericordia

"Con questi strumenti Laura continuerà ad aiutare gli altri, proprio come faceva con tanto impegno e altruismo quando era una volontaria della Misericordia". I confratelli della Confraternita di Pistoia hanno "intitolato" a Laura Porta i presidi sanitari acquistati con il denaro raccolto in sua memoria: su ogni strumento c’è scritto il suo nome, così "anche chi li utilizzerà in futuro senza averla conosciuta contribuirà a mantenerne vivo il ricordo". Un ricordo che comunque resterà indelebile e commosso per molto tempo nelle comunità pratese e pistoiese, tanto è stato tragico il destino di Laura Porta, 37 anni, infermiera in carcere a Prato, stroncata da un malore improvviso all’ottavo mese di gravidanza il 19 febbraio scorso. Purtroppo non c’è stato nulla da fare nemmeno per il piccolo Andrea che portava in grembo, nato con un intervento cesareo di emergenza e morto dopo una settimana.

Dopo la doppia tragedia in molti hanno risposto alla raccolta di offerte da destinare in beneficenza. Una parte del denaro è stata devoluta all’ospedale pediatrico Meyer, mentre un’altra parte è andata alla Misericordia per l’acquisto di attrezzature – una sedia portantina elettrica, due zaini per il soccorso d’emergenza, un defibrillatore e due saturimetri - che l’altro giorno sono state consegnate con una semplice cerimonia nella sala riunioni della Confraternita di via Bonellina, alla presenza di Antonio, compagno di Laura, guardia carceraria in città, di alcuni parenti e amici e di un nutrito gruppo di volontari della Misericordia che insieme a Laura avevano trascorso tante ore sulle ambulanze o in sede.

"Abbiamo fatto tanti turni di notte insieme – ha raccontato il direttore della Misericordia Riccardo Fantacci – soprattutto nel momento peggiore attraversato dal Paese, quando c’era la pandemia, e lei era sempre determinata, sicura nel suo impegno di voler aiutare le persone. Aveva un carattere forte, volitivo. Però aveva un fisico minuto e siamo ancora più scossi dopo questa donazione, perché abbiamo questa nuova portantina elettrica con cui sarebbe riuscita anche lei da sola a trasportare un malato".

Tanta la commozione da parte di tutti i presenti, quando il presidente della Confraternita pistoiese Sergio Fedi ha letto una lettera per esprimere la vicinanza al compagno della giovane a nome di tutti i volontari: "Caro Antonio, ognuno di noi porta nel cuore gonfio di lacrime il ricordo di Laura – sono alcune delle parole di cordoglio – tante sono state le offerte in memoria di lei e del piccolo Andrea, che ci hanno permesso di acquistare questi presidi che staranno sulle stesse ambulanze dove anche lei saliva".

Troppa la commozione di Antonio per riuscire a parlare, abbracciato con affetto dai rappresentanti del gruppo di volontari. "Vorrei ricordare che Laura era bravissima professionalmente – ha preso la parola poi una infermiera che aveva avuto come tirocinante la giovane in terapia intensiva al San Jacopo – era molto preparata e lavorava con coscienza. Avrebbe preso il servizio con l’assunzione in ospedale dopo la nascita del bambino e nei suoi piani c’era di continuare a formarsi per essere sempre aggiornata".

Daniela Gori