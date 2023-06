In Lazzerini torna il maxi prestito Fino a 20 libri e dvd per le vacanze

Con l’arrivo dell’estate, una nuova occasione per trascorrere le vacanze in pieno relax e dedicarsi senza pensieri alle proprie letture e ai propri film preferiti. Da sabato 1 luglio, con il prestito estivo, la Lazzerini e le biblioteche Nord e Ovest attivano la speciale modalità che consente a tutti gli utenti di portare a casa, o in viaggio, 20 materiali tra libri, dvd e audiolibri e di restituirli comodamente a settembre. Sono escluse dalla promozione estiva solo le riviste e i libri presi in prestito con il servizio interbibliotecario. E per le letture da mettere in valigia, la Lazzerini mette a disposizione come sempre tantissimi consigli per il pubblico con la rassegna Un mese da leggere, dedicato a giugno al progetto Biblioteen, e la bibliografia per bambini e ragazzi Le Libraviglie con numerosi suggerimenti di lettura per fascia d’età: 3-7 anni, 8-10 anni e dagli 11 anni in su. Le bibliografie su www.bibliotecalazzerini.prato.it

E a proposito di estate, dal 1° luglio prendono il via gli orari estivi di apertura al pubblico della Lazzerini. A luglio e ad agosto, la Biblioteca sarà aperta il lunedì dalle 14 alle 19; dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. Per favorire il più possibile l’affluenza degli utenti, a luglio e ad agosto vengono sospese, quindi, solo l’apertura del lunedì mattina, del sabato pomeriggio e della domenica. Anche la sala ragazzi e bambini sarà aperta il lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. Durante il periodo di Ferragosto, dall’ 11 al 20 agosto compresi, la Lazzerini resterà chiusa al pubblico. Gli orari estivi sono consultabili su www.bibliotecalazzerini.prato.it