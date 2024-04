In Lazzerini Tondelli e la musica

Venerdì alle 18.30 nella sala conferenze della biblioteca Lazzerini nuovo appuntamento con la rassegna Incontri con l’autore. Protagonista questa volta sarà n Bruno Casini, autore del libro "Tondelli e la musica" (Edizioni Interno 4). Si tratta di un libro a più voci che indaga il rapporto tra lo scrittore Pier Vittorio Tondelli (nella foto) scomparso nel 1991 a soli 36 anni, e la musica, tra la parola scritta e il ritmo musicale che la sostiene. Tanti i contributi nel volume: dai testi inediti scritti da Pier Vittorio per gli Skiantos, ai ricordi di Lu­ciano Ligabue, dal­le amicizie di Giovanni Lindo Ferretti alle passeggiate fiorentine con Sandro Lombardi e poi ancora Massimo Zamboni e Federico Fiumani, giornalisti come Alberto Piccinini, Luca Scarlini e tanti altri. Dialogherà con l’autore il giornalista David Fiesoli. L’appuntamento è organizzato come sempre in collaborazione con la Libreria Gori e l’ingresso libero. Sabato pomeriggio sempre in Lazzerono alle 16.30 tornano le conferenze a cura di Rossana Cavaliere del ciclo La grande bellezza femminile. Il tema di questo nuovo incontro sarà sulle figure femminili tratte dalla letteratura con "Donne donne… Eterne dee". L’ingresso è libero.