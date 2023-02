In Lazzerini storie tra terra e cielo

In Lazzerini aperte le prenotazioni per l’ultimo appuntamento del ciclo Storie tra terra e cielo, letture animate per bambini da 3 anni in poi a cura di Manuel Baglieri, che si terrà domenica alle 16 nella sezione ragazzi e bambini. Storie per aria è il titolo di queste letture, a cui seguirà un laboratorio di origami volanti. La prenotazione è obbligatoria a [email protected], specificando data e titolo dell’incontro, nome e cognome dell’accompagnatore, numero telefonico, nome, cognome ed età del bambino (i piccoli devono essere accompagnati da un adulto). Sempre domenica in Lazzerini, dalle 15 alle 19 è previsto un pomeriggio di scienza e giochi da tavolo per principianti ed esperti a partire dai 14 anni su. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione ludica Ludissea42 in occasione del Darwin Day 2023, ovvero l’anniversario della nascita dello scienziato, avvenuta il 12 febbraio del 1809.

La tradizione del Darwin Day 2023 è nata in Inghilterra e negli Stati Uniti subito dopo la morte di Darwin avvenita nel 1882 e continua ancora oggi in tutto il mondo. L’appuntamento a ingresso libero è nella sala generale della biblioteca.