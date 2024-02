In Lazzerini si parla delle nostre imprese

Secondo appuntamento del nuovo ciclo di Incontri con l’autore organizzato dalla biblioteca Lazzerini in collaborazione con la Libreria Gori. In sala conferenze domani alle 18.30 vede sarà protagonista l’architetto pratese Giuseppe Guanci (foto) con il suo ultimo libro Imprese e imprenditori nel distretto pratese (Genius Loci Edizioni) che racconta la storia dell’industria tessile pratese dalla sua nascita fino ad oggi. Un viaggio nei tanti cambiamenti che hanno interessato il distretto tessile in questi anni, una storia prettamente pratese, con un’analisi puntuale della sua imprenditoria, dei suoi cambiamenti e di come la storia ci abbia poi portato fino ai giorni nostri. Dialoga con l’autore la giornalista Debora Pellegrinotti.

"Mi occupo di questi argomenti ormai da vent’anni – spiega Guanci, esperto in archeologia industriale –, ma finora negli approfondimenti mi ero fermato sempre alla seconda guerra mondiale. Adesso abbiamo dato una lettura unitaria a questi vent’anni di studi, aggiungendo anche la parte del dopoguerra, molto meno approfondita fino a questo momento. Raccontiamo quindi una storia prettamente pratese, con un’analisi puntuale della sua imprenditoria, dei suoi cambiamenti e di come la storia ci abbia poi portato fino ai giorni nostri. Di fatto duecento anni di racconto industriale pratese racchiusi in un volume di oltre seicento pagine".